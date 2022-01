Seit vielen Jahren ist Niklas Wörsdörfer mit der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod verbunden. Während er aktuell in der dritten Saison an der Seitenlinie steht (und manchmal auch auf dem Feld), bestritt er in der Vergangenheit zahlreiche Spiele als Fußballer für die Spielgemeinschaft. Nun setzt er seine Arbeit fort und bleibt mit seinem Trainerteam um Co-Trainer René Reckelkamm und Torwarttrainer Guido Birnfeld ein weiteres Jahr der sportlich Verantwortliche beim Bezirksligisten.