Wird die SG Ellingen am letzten Spieltag im Jahr 2021 in der Fußball-Bezirksliga Ost „Nikolaus-Meister“ und überwintert an der Tabellenspitze? Schafft der SV Windhagen noch den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz und bleibt der VfB Linz im erweiterten Kreis der Titelfavoriten und Aufstiegskandidaten? Diese Fragen sollen am Sonntagnachmittag beantwortet werden. Der Anstoß zu allen drei den Partien erfolgt jeweils um 15 Uhr.