Zum Auftakt der Fußball-Bezirksliga Ost stehen brisante Derbys in Girod, Müschenbach, Niederroßbach und Niederahr auf dem Programm. Die Partie der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald bei der SG Wallmenroth/Scheuerfeld wurde auf Mittwoch, 8. September, verschoben. In der Gruppe Mitte genießen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen bei der Saison-Premiere am Sonntag Heimrecht gegen die Spvgg Cochem.