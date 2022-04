Am vergangen Wochenende fielen in der Fußball-Bezirksliga Ost Tore am laufenden Band. In fünf der acht Begegnungen wurden den Zuschauern sieben und mehr Treffer geboten, insgesamt waren es 48 und damit im Schnitt sechs pro Spiel – obwohl es eine Nullnummer gab. Am Mittwochabend setzte sich der Trend zum deutlichen Ergebnis beim 5:0 der SG Müschenbach gegen die SG Rennerod fort. Ob das so weitergeht, wenn am Freitagabend der 25. Spieltag eröffnet wird?