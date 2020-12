Westerburg

Im Duell zweier siegreicher Mannschaften des ersten Spieltags setzte sich die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod mit 3:1 gegen die SG Müschenbach/Hachenburg durch. Einigkeit herrschte bei den Trainern der Fußball-Bezirksligisten darüber, dass der Sieg grundsätzlich verdient war, das Pendel aber durchaus zugunsten der Kombinierten aus Müschenbach und Hachenburg hätte ausschlagen können. „Wir machen zwar glücklich das 1:1, allerdings hatten wir durchaus die Chance, dann in Führung zu gehen. Und dann kippt das Spiel“, sagte Gäste-Trainer Björn Hellinghausen. Sein Gegenüber Thomas Schäfer stimmte dem zu: “Müschenbach ist stärker als das, was sie in der ersten Halbzeit gespielt haben. Das haben sie in der zweiten Halbzeit dann aber auf den Platz gebracht.“