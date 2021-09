In einem Nachholspiel des ersten Spieltags verpasste die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald am Mittwochabend durch eine 0:2 (0:0)-Niederlage im AK-internen Duell bei der SG Wallmenroth/Scheuerfeld die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Ost. Die Hausherren kletterten durch den zweiten Saisonsieg mit nunmehr acht Punkten auf den achten Tabellenplatz.