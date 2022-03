Der TuS Burgschwalbach kann in der Fußball-Bezirksliga Ost auch auswärts gewinnen. Mit 2:1 (0:1) gelang dem TuS beim SV Windhagen am 19. Spieltag der erste Sieg auf fremden Platz in dieser Saison. Gegen nur noch zehn Mann verlor der SVW im zweiten Abschnitt völlig den Faden und verpasste somit den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz.