In der Fußball-Bezirksliga Ost hat der SV Windhagen am vergangenen Wochenende mit seinem 1:1 bei der SG Müschenbach/Hachenburg zum ersten Auswärtspunkt in dieser Saison. Dagegen patzte die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth im Spitzenspiel mit 0:3 zu Hause gegen den SV Hundsangen. Beide Teams aus dem Kreis Neuwied stehen am Sonntag vor ihren nächsten schweren Aufgaben, wollen aber unbedingt Siege einfahren.