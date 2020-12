Hundsangen

Der SV Hundsangen bleibt weiterhin die „Mannschaft der Stunde“ in der Fußball-Bezirksliga Ost. Auch das dritte Spiel unter dem neuen Trainerduo Ralf Hannappel und René Wörner konnten der SV siegreich gestalten. Im Spiel gegen die SG Müschenbach/Hachenburg gelang ein 3:0 (1:0)-Heimsieg, obwohl die Gastgeber ab der 71. Minute zunächst in einfacher und zwei Minuten später sogar in zweifacher Unterzahl agieren mussten.