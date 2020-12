Heiligenroth

Obwohl sie ein oder gar zwei Spiele weniger absolviert haben als ihre Konkurrenten, führen die Fußballer der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod das Klassement in der Bezirksliga Ost an. Im Nachholspiel gegen die SG Müschenbach/Hachenburg hat der Tabellenführer am Mittwochabend (20 Uhr, Kunstrasen Heiligenroth) die Chance, sich von der bis dato punktgleichen Spvgg EGC Wirges abzusetzen und den Vorsprung auf die anderen Verfolger auszubauen.