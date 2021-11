Zum Start in die Rückrunde der Bezirksliga Ost empfing Herbstmeister Spvgg EGC Wirges die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod, die durch einen Sieg bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter herankommen wollte. Dies gelang den Gästen jedoch nicht. In einem rasanten Spiel mussten beide Teams mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden zufrieden sein.