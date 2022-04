In welcher Klasse die SG HWW Emmerichenhain/Niederroßbach in der Fußballsaison 2022/23 spielen wird, ist angesichts der immer noch sehr guten Ausgangslage in der Bezirksliga Ost offen – auch der Aufstieg ist noch drin. Fest steht jetzt aber, dass es auf der Trainerposition einen Wechsel gibt.