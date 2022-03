Spruchkammer der Bezirksliga Ost hat entschieden: Drei Punkte für Müschenbach

Drei Punkte für die SG Müschenbach/Hachenburg: Wie die Spruchkammer der Fußball-Bezirksliga Ost jetzt entschieden hat, wird die am 14. November 2021 abgebrochene Partie gegen den FC Kosova Montabaur mit drei Punkten und 2:0 Toren für Müschenbach gewertet. Kosova war nach der Pause nicht mehr angetreten, darauf folgte der Abbruch beim Stand von 2:0 für die SG.

„Wir haben so entschieden, weil wir im Verlauf der Verhandlung zu der Überzeugung gelangten, dass der Spielabbruch durch die Weigerung des FC Kosova Montabaur weiterzuspielen schuldhaft verursacht wurde“, erklärt Carsten Jacob von der Spruchkammer. „Der Verein argumentierte, dass die Spieler keine andere Wahl hatten, da sie der Willkür des Schiedsrichters ausgesetzt waren. Diese Willkür konnte jedoch in keinster Weise nachgewiesen werden.“ Der Schiedsrichter habe somit keine andere Wahl gehabt, so Jacob.