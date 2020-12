Emmerichenhain

Nach drei Siegen zum Start in die neue Saison, musste der FC Kosova Montabaur am vierten Spieltag der Bezirksliga Ost nun die erste Niederlage einstecken. Das Gastspiel auf dem Hartplatz in Emmerichenhain verloren die Fußballer von Trainer Dobri Kaltchev letztlich verdient mit 1:2 (1:1) gegen die SG HWW Emmerichenhain/Niederroßbach.