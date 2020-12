Müschenbach

Es gibt Vereine in der Fußball-Bezirksliga Ost, die die lange Corona-Pause ohne größere Konsequenzen überstanden haben. Doch Teams wie die SG Müschenbach/Hachenburg blicken mit Wehmut auf die Zeit zurück, in der die Kugel wie gewohnt über den Platz gerollt ist. „Wir waren auf einem überragenden Weg. Der Teamgeist und die Trainingsbeteiligung waren super. Sowohl die letzten zwei Spiele vor, als auch nach der Winterpause konnten wir gewinnen. Es hätte eines der besten Ergebnisse des Vereins in der Bezirksliga werden können“, denkt SG-Trainer Björn Hellinghausen über den Erfolgskurs seiner Mannschaft.