Der SV Hundsangen ist der große Gewinner des Mittwochabend-Spieltags in der Bezirksliga Ost. Durch den Sieg im Top-Spiel in Niederroßbach schüttelte die Hannappel-Elf einen Verfolger ab und schob sich am bisherigen Tabellenführer Wirges vorbei an die Tabellenspitze.