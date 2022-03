Spielerisch war es überschaubar, doch über mangelnde Spannung konnte sich nach diesem Duell in der Bezirksliga Ost niemand Beschweren. Am Ende trennten sich die SG Rennerod/Irmtraut/Seck und die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod mit 2:2 (1:1) – einem Unentschieden, das in der Tabelle keinem so wirklich weiterhilft.