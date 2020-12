SG Niederroßbach/Emmerichenhain setzt weiter auf sein Duo: Schneider und Haller trainieren das Team auch in der kommenden Saison

Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 15:58 Uhr

Die SG Niederroßbach/Emmerichenhain setzt auch in der kommenden Saison auf das Trainergespann Markus Schneider/Alexander Haller. Im Sommer 2019 hatte das Duo die Verantwortung bei den Kombinierten übernommen.

Nach einigen personellen Veränderungen folgte eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen. Nun, nach dem 4:0-Sieg über die SG Ellingen, liegt die Mannschaft auf dem neunten Tabellenplatz der Fußball-Bezirksliga Ost. „Wir haben vollstes Vertrauen in die Arbeit von Alex und Markus. Wir wollen unseren im Sommer eingeschlagenen Weg weitergehen und auf junge, motivierte Spieler aus der Region setzen“, teilte der SG-Vorstand mit. „Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns vom Verein entgegengebracht wird. Unser Projekt ist noch lange nicht am Ende. Wir verfolgen gemeinsame Ziele – und haben diese auch noch für die laufende Saison“, so Markus Schneider und Alexander Haller.