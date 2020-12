Mudersbach/Brachbach

Dass es für die SG Mudersbach/Brachbach im ersten Bezirksliga-Jahr auch Rückschläge wie jüngst die 1:5-Pleite in Ottfingen geben würde, wird Trainer Stefan Häßler einkalkuliert haben. Wichtiger sind aber bekanntlich nicht die Partien gegen Teams, die vorne stehen, oder die sich im Fall des SV Ottfingen sehr wahrscheinlich noch aus dem Tabellenkeller in Richtung vordere Plätze herausarbeiten werden, sondern jene gegen unmittelbare Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Und mit dem punktlosen Schlusslicht Rot-Weiss Hünsborn II kommt genau ein solcher am Sonntag auf den Mudersbacher „Dammicht“ (Anstoß: 15 Uhr).