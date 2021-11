Mit einem ungefährdeten 5:0 (3:0)-Heimsieg gegen den SV Windhagen machte die SG Hoher Westerwald Emmerichenhain/Niederroßbach am vorletzten Hinrundenspieltag der Bezirksliga Ost und vor dem Knaller in Wirges Werbung in eigener Sache. Schnell wurde klar, in welche Richtung das Spiel laufen würde.