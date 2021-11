SG Ellingen will mit Sieg in Unnau oben dranbleiben

Vor dem 13. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Ost kann aus Sicht der drei Vertreter aus dem Kreis Neuwied nur die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth mit dem bisherigen Saisonverlauf sportlich zufrieden sein. Die Ellinger befinden sich in der Spitzengruppe und liegen nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer SV Hundsangen. Dagegen droht dem VfB Linz, dass er sich aus dem Kreis der Meisterschaftsanwärter vorerst verabschieden muss. Für den SV Windhagen steht im Kampf um den Klassenverbleib das Kellerduell gegen den TuS Niederahr auf dem Programm. Nach der 1:6-Niederlage in Hundsangen ist der SVW wieder auf einen direkten Abstiegsrang abgerutscht und braucht nun dringend einen Heimerfolg.