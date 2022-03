SG Ellingen will im Topspiel den Auftaktsieg vergolden

Während die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und der VfB Linz bereits am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Ost erfolgreich aus der Winterpause gestartet sind, steht der abstiegsgefährdete SV Windhagen vor seinem ersten Pflichtspiel im Jahr 2022 bei der SG Müschenbach/Hachenburg. Dagegen genießt die SGE in einem Spitzenspiel gegen den SV Hundsangen Heimrecht. Wegen Coronaerkrankungen gleich mehrerer Linzer Spieler wird die Begegnung des VfB bei der SG Alpenrod abgesagt worden.