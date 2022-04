Die SG Ellingen und der VfB Linz brauchen den Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Ost und den Aufstieg in die Rheinlandliga noch lange nicht aufzugeben. Nach der 0:3-Pleite des Tabellenführers Spvgg EGC Wirges am Mittwoch beim TuS Burgschwalbach haben plötzlich wieder sechs Mannschaften an der Spitze, die nur durch fünf Punkte getrennt sind, Chancen.