Am Sonntag treffen der SV Windhagen und der VfB Linz im Neuwieder Kreisderby der Fußball-Bezirksliga Ost aufeinander. Während Windhagen jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg braucht, will Linz näher an die Tabellenspitze heranrücken. Das ist auch das Ziel der SG Ellingen, die am Mittwoch nach einem starken Spiel den bisherigen Spitzenreiter Spvgg EGC Wirges deutlich mit 4:1 vom Platz fegte und nun bei der SG Ahrbach gefordert ist.