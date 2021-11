Die Fußball-Bezirksliga Ost startet am Wochenende in die Rückrunde der Saison 2021/2022 und verabschiedet sich nach dem 17. Spieltag am Samstag/Sonntag, 4./5. Dezember, bis Mitte März in die Winterpause. Für die größte Überraschung sorgte in den vergangenen Wochen die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth, die seit zehn Spieltagen ohne Niederlage ist und nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer Spvgg EGC Wirges rangiert.