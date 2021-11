Am Donnerstagabend musste der VfB Linz in der Fußball-Bezirksliga Ost nachsitzen. Der VfB gewann mit 6:2 (2:1) gegen den TuS Niederahr (wir berichteten aktuell). Bereits an diesem Sonntag geht es für die Linzer gegen die SG Wallmenroth weiter. Auch für die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth (bei der SG Weitefeld) und den SV Windhagen (zu Hause gegen die SG Ahrbach) stehen am letzten Hinrundenspieltag schwere Spiele auf dem Programm.