Straßenhaus/Linz

Die Fußball-Bezirksliga Ost startet für die beiden Vertreter aus dem Kreis Neuwied mit einem Knüller in die neue Saison. Am Samstag ab 16 Uhr treffen die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und der VfB Linz zum Saisonauftakt in Straßenhaus aufeinander. Beiden Mannschaften werden in der neuen Saison Chancen auf die Meisterschaft eingeräumt. Karten für dieses Neuwieder Kreisderby gibt es nur online. Die Tageskasse wird am Spieltag nicht geöffnet sein.