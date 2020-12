Heiligenroth

Zwei Platzverweise innerhalb von gerade mal vier Minuten überschatteten einen guten Auftritt der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod beim torlosen Auftakt in die Restsaison der Fußball-Bezirksliga Ost gegen die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth etwas. Die erste echte Wettkampfsituation im neuen Jahr entpuppte sich für beide Mannschaften vor allem in den ersten 45 Minuten als ein leichtes Eingewöhnen in den regulären Spielbetrieb.