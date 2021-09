Durch das 2:2 (0:1)- Unentschieden zwischen dem SV Hundsangen und der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth bleiben beide Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga Ost ungeschlagen. Der Spitzenreiter aus Hundsangen, mit drei Siegen gestartet, hatte nach zehn Minuten seine stärkste Phase, die aber nur von kurzer Dauer war. In der Folge fehlte den Gastgebern ein schlüssiges Konzept, um die gut organisierte SGE-Defensive in Verlegenheit zu bringen.