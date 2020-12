Hundsangen/Obererbach

Seit 1989 haben die Fußballer des SV Hundsangen und des SV Obererbach in der Verbandsliga und Bezirksliga gemeinsame Sache gemacht – nun gehen beide Vereine getrennte Wege. Während die Obererbacher nur noch Mitglied der Jugendspielgemeinschaft (JSG 2008) bleiben und den Spielbetrieb im Seniorenbereich komplett einstellen, werden die Rot-Weißen aus Hundsangen künftig alleine in der Bezirksliga antreten – was sie nach Abbruch der Saison im FV Rheinland trotz ihres vorletzten Platzes ja auch dürfen.