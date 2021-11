SG Ahrbach wiederholt das 3:0: Neuauflage gegen die SG Müschenbach findet diesmal ein reguläres Ende

Geärgert hatten sie sich bei der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod zwar, als Schiedsrichter Patrick Heim am 15. Oktober ihr Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost gegen die SG Müschenbach/Hachenburg wegen schlechter Sichtverhältnisse bereits nach 69 Minuten beim Stand von 3:0 für sie abgebrochen hatte. Einen Reibach wollten die Verantwortlichen aus der Tatsache, dass es am Mittwochabend zum Wiederholungsspiel kam, aber nicht machen. Freier Eintritt für alle, so lautete die Botschaft am Eingang, über die sich immerhin 170 Zuschauer freuten. Diejenigen unter ihnen, die es mit den Ahrbachern halten, hatten auch am Ergebnis ihren Spaß. Erneut hieß es am Ende 3:0 (2:0) für die Mannschaft von Trainer Niklas Wörsdörfer, die so auch das jüngste 1:5-Debakel in Linz vergessen machte.