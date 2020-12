Heiligenroth

Das Fundament des Kaders der SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth für die neue Runde in der Fußball-Bezirksliga Ost wurde schon in der vergangenen Saison gelegt. Und obwohl mit Torwart Florian Weimer eine wichtige Stütze den Verein in Richtung SV RW Hadamar verlässt, steht das Konstrukt der Spielgemeinschaft nun wohl stabiler als in der coronabedingt abgebrochenen Spielzeit.