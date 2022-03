Während die SG Ahrbach den Anschluss an die Spitzengruppe halten wollte, strebten die Gäste aus Niederahr einen Nichtabstiegsplatz an. In einem umkämpften Spiel siegten die Gastgeber letztlich mit 2:1, nachdem sie zur Halbzeit mit 0:1 im Rückstand waren.