Mit einem Knaller endet am Sonntag die Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Ost: Als Spitzenreiter empfängt die Spvgg EGC Wirges den Tabellenzweiten SG HWW Emmerichenhain/Niederroßbach zum Topspiel. Am anderen Ende des Klassements kommt es zum Duell des Schlusslichts SG Rennerod gegen den Drittletzten TuS Niederahr, der zeigen muss, wie er das 2:6 in Linz von Donnerstagabend weggesteckt hat.