Röhrig schießt EGC an die Spitze: Treffer in der Nachspielzeit entscheidet Top-Spiel gegen Hundsangen

Im Topspiel der Bezirksliga Ost gegen den SV Hundsangen sorgte David Röhrig für die Spvgg EGC Wirges durch das 1:0 in der Nachspielzeit mit seinem 22. Saisontreffer für einen Wechsel an der Tabellenspitze. Vor knapp zwei Monaten hatten sich die Gäste in der zweiten Rheinlandpokal-Runde noch eine 0:7- Abfuhr in Wirges abgeholt. Diesmal reiste der Tabellenführer mit breiter Brust an, lieferte gegen den bisherigen Rangzweiten ein starkes Spiel ab, musste sich am Ende aber in Sachen Chancenverwertung an die eigene Nase fassen.