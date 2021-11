Neue Besen sollen gut kehren, heißt es. Wie im richtigen Leben trifft dies auch im Fußball zu. Wenn Erfolg ausbleibt, hofft man meist auf das Allheilmittel Trainerwechsel als Regulativ. So geschehen bei der SG Rennerod/Irmtraut/Seck, für die erstmals Oliver Meuer statt Björn Hellinghausen an der Linie stand. Und tatsächlich gelang dem Bezirksliga-Schlusslicht mit dem 3:2 (1:1) beim FC Kosova Montabaur der erste Sieg in der laufenden Saison.