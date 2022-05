Auf dem Rasenplatz in Gemünden entwickelte sich in der Anfangsphase eine ausgeglichene Partie der Bezirksliga Ost, an deren Ende die gastgebende SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod aber erneut mit leeren Händen dastand. Das 1:3 (0:1) gegen die SG Ellingen war die fünfte Niederlage in Folge.