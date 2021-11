Die SG Mudersbach/Brachbach arbeitet eifrig daran, frühzeitig für eine weitere Saison in der Bezirksliga Westfalen planen zu können. Am Sonntag bestätigte die Mannschaft von Stefan Häßler ihre starke Form, setzte sich auch beim SC Listernohl-Windhausen-Lichtringhausen (kurz: LWL) mit 2:1 (1:0) durch und tastet sich in Staffel 5 Schritt für Schritt in die obere Tabellenregion vor.