Nur nicht den Anschluss verlieren: Mudersbach will im ersten Heimspiel punkten

Das Derby in Niederschelden verlor die SG Mudersbach/Brachbach zum Saisonauftakt in Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen mit zwar 0:2, doch in Anbetracht des akuten personellen Engpasses war Stefan Häßler einverstanden mit der Leistung seines Teams. Vor dem ersten Heimspiel am Sonntag gegen den TuS Plettenberg weiß der SG-Trainer aber auch: „Unterm Strich hat es nicht zu Punkten gereicht, deshab müssen wir jetzt zusehen, nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.“ Anstoß der Partie auf dem Brachbacher „Häslich“ ist um 15 Uhr.