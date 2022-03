Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald kommt in der Bezirksliga Ost weiterhin nicht in Schwung. Beim 1:1 (0:0) gegen die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau beendete die Mannschaft von Jörg Mockenhaupt zwar die Negativserie von vier Niederlagen am Stück, verpasste im Kampf gegen den Abstieg aber gegen einen direkten Konkurrenten einen echten Befreiungsschlag.