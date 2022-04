Gleich zwei Mal ist die SG Mudersbach/Brachbach in der Fußball-Bezirksliga Westfalen über die Ostertage gefordert – und das jeweils auf dem heimischen Brachbacher „Häslich“. Ehe am Ostermontag das Spitzenteam des SV Fortuna Freudenberg zu Gast ist, empfängt die Mannschaft von Stefan Häßler am heutigen Gründonnerstag zunächst den Lokalrivalen SuS Niederschelden. Angepfiffen wird das Derby um 19.30 Uhr.