Seinen ersten Heimsieg der Saison in der Bezirksliga Ost landete der TuS Niederahr mit dem 4:2 (3:0) gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld. Dabei wirkte die Hintermannschaft der Kombinierten aus der Betzdorfer Peripherie gerade in der Anfangsphase der Partie häufig zu langsam und behäbig und lud den TuS somit zum Toreschießen geradezu ein – was dieser dankend annahm.