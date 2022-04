Dass im Fußball nicht immer diejenige Mannschaft gewinnt, die mehr von der Partie hatte und sich bessere Chancen herausspielte, musste am Mittwochabend im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Ost auch der TuS Niederahr beim Auftritt in Wallmenroth erfahren. Trotz anfänglicher Überlegenheit und den besseren Möglichkeiten, gewann die SG Wallmenroth/Scheuerfeld am Ende mit 5:3 (2:0).