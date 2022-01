Neuzugänge, Rückkehrer, Stand-by-Spieler, Testspiele: So gehen die AK-Bezirksligisten in die Restsaison

Am Sonntag, 13. März, soll die Fußball-Bezirksliga Ost planmäßig den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Ganz so lange müssen sich die Fußball-Fans im AK-Land jedoch nicht mehr gedulden, um Punktspiele in der Bezirksliga Ost besuchen zu können. Denn schon eine Woche vorher tritt die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald zum Nachholspiel bei der SG Westerburg an. Jenseits der Landesgrenze geht es für die SG Mudersbach/Brachbach in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen sogar schon am letzten Januar-Wochenende erstmals in diesem Jahr um Punkte.