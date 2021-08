Nachbarschaftsduell in Straßenhaus zum Start – VfB Linz muss zur SG Westerburg

In der Fußball-Bezirksliga Ost gehen in der Saison 2021/2022 gleich drei Mannschaften aus dem Kreis Neuwied an den Start: die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth, der VfB Linz und, nach dem freiwilligen Verzicht auf seinen Platz in der Rheinlandliga, auch der SV Windhagen. Ellingen und Windhagen treffen bereits am Freitagabend im Derby in Straßenhaus aufeinander. Linz greift am Samstag mit seiner ersten Pflichtaufgabe bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod ins Geschehen ein.