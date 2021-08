Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase hat die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald nicht nur eine lange Zeit drohende Niederlage abgewendet, sondern ihr Heimspiel in der Bezirksliga Ost gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod am Ende noch mit 2:1 (1:0) gewonnen. Legten die Gastgeber, die in der Vorwoche noch pausieren mussten, damit einen Saisoneinstand nach Maß hin, finden sich die Westerburger nach zwei Niederlagen aus zwei Spielen erst mal im Tabellenkeller wieder.