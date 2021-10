Als Marc Henkes am Freitagabend von der Strafraumgrenze aus den Ball in die Maschen gesetzt hatte, zweifelte wohl keiner der anwesenden Zuschauer mehr daran, dass die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod zum Auftakt des 10. Spieltags in der Bezirksliga Ost gegen die SG Müschenbach/Hachenburg alle drei Punkte daheim behalten und sich zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze setzen würde. Doch kurz darauf war Schluss, der Dreier futsch. Zumindest fürs Erste.