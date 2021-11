Nach dem Torhüter-Debakel bei der 1:4-Niederlage in der Vorwoche beim SV Rothemühle ist die SG Mudersbach/Brachbach in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Durch einen 5:1 (3:1)-Heimerfolg gegen den FC Freier Grund setzte sich die Mannschaft von Stefan Häßler nicht nur vom Gegner, sondern auch weiter von der Gefahrenzone der Tabelle ab.