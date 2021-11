Am späten Mittwochabend hat die SG Wallmenroth/Scheuerfeld den Anschluss an die obere Tabellenhälfte in der Fußball-Bezirksliga Ost hergestellt. Mit 4:1 (2:0) bezwang die Mannschaft von Trainer Thorsten Judt auf dem Ausweichplatz in Betzdorf-Bruche die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau, die drei Tage nach dem überraschenden 3:0-Erfolg gegen Westerburg nicht wie erhofft nachlegen konnte und dadurch Vorletzter bleibt.