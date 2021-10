Spielerisch schwer verdauliche Kost bekamen die 124 Zuschauer bei herrlichem Herbstwetter in der Bezirksliga Ost geboten und sahen am Ende eine deutliche 0:3 (0:3) Niederlage der SG Müschenbach/Hachenburg gegen die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth, die durch den Erfolg weiter munter mitmischt im Führungstrio an der Tabellenspitze.